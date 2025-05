Palpeggiò minorenne per dieci euro. Finisce a processo e patteggia la pena

PISAUna "carezza proibita", durata dieci secondi, secondo l’imputazione che portato un 70enne a processo. Pochi attimi nei quali l’uomo, per l’accusa, facendola accostare allo sportello lato guida della sua macchina, avrebbe palpeggiato la ragazzina nelle parti intime da sopra i pantacollant indossati dalla minore. In cambio di quel gesto l’uomo avrebbe dato alla ragazzina dieci euro. Per l’accusa si trattò di una condotta con la quale l’anziano indusse la minorenne a subire atti sessuali. I fatti sarebbero accaduti nella primavera del 2023 nel Pisano. All’esito degli accertamenti d’indagine partiti con la denuncia – visione delle telecamere di videosorveglianza e testimonianze – il pubblico ministero Egidio Celano spiccò nei confronti del 70enne la richiesta di giudizio immediato. Ieri, davanti il gup Eugenia Mirani, il procedimento è stato definito con il patteggiamento della pena. Le parti hanno sottoposto al giudice la definizione del processo con l’applicazione delle pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, già ridotta per l’effetto della scelta di rito. Il giudice ha concesso all’imputato – difeso dall’avvocato Roberto Pellegrini del foro di Firenze – il beneficio della sospesone della pena subordinato, però, al versamento della somme stabilite quale risarcimento del danno. La parte offesa (i genitori della minore) è stata rappresentata in udienza dall’avvocato Alberto Marchesi.Carlo Baroni