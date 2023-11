Palco Robe dell’altro mondo

Sempre più aderenti alla realtà contemporanea e vicini alla quotidianità della nostra epoca. Sul palco del Teatro Nuovo di Pisa venerdì 10 novembre (alle 21) torna per il terzo anno consecutivo Carrozzeria Orfeo con ‘Robe dell’altro mondo’, che sviscera le paure metropolitane e tratteggia un quadro a tinte forti degli anni che stiamo vivendo. La compagnia diretta da Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti in 15 anni di attività ha realizzato 11 spettacoli e maturato oltre 1000 repliche, e si propone come ironico sguardo sulla realtà contemporanea, spesso accompagnato da una vena tragica, con un risultato in bilico tra sublime e banale.

Una pièce teatrale nata nel 2012 e oggi più attuale che mai: fobie e tensioni sociali sono la chiave di un’opera tra le più visionarie di Carrozzeria Orfeo, dove pregiudizio, intolleranza, sospetto, insicurezza, solitudine, censura e terrorismo ideologico sono elementi che costantemente influenzano un tessuto sociale sempre più fragile e disarmato. L’unica speranza di salvezza sembra essere rappresentata dagli Alieni, da qualche tempo scesi sulla terra per aiutarci a risolvere i nostri problemi più gravi. Inizialmente percepiti come un miracolo, vengono quasi immediatamente demonizzati, strumentalizzati e, infine, perseguitati, da chi detiene il potere ed è privo di qualsivoglia interesse al cambiamento. I notiziari in sottofondo accompagnano la trama raccontando le contraddizioni e le distorsioni del nostro tempo, specchio di una società ridicola e invasiva, nella quale il fatto diventa notizia, la notizia pettegolezzo, il pettegolezzo verità. Un teatro "pop", quello di Setti e De Luca, diplomati all’Accademia d’Arte Drammatica "Nico Pepe" di Udine, che insieme a Luisa Supino, costituiscono nel 2007 la compagnia, di cui sono autori, registi ed interpreti dei propri spettacoli, nonché compositori delle musiche originali.

Nel 2007 danno vita al loro primo spettacolo "Nuvole barocche", ispirato all'omonimo album e alla canzone "Le nuvole" di Fabrizio De André, e nello stesso anno ricevono la Menzione Speciale al Premio Tuttoteatro.com "Dante Cappelletti", al loro attivo anche nel 2008 la Menzione Speciale al Premio Nuove Sensibilità del Festival Teatro Italia.

Alessandra Alderigi