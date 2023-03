Palazzetto dello Sport 700mila euro di lavori Avrà un bar esterno e l’insonorizzazione

Entro fine giugno il Palazzetto dello Sport di Pisa avrà un piccolo bar esterno all’edificio principale. I lavori sono già partiti per un investimento di 83mila euro. Ma le novità non finiscono qua. Sono in corso i lavori di adeguamento alla normativa sulla disposizione dei locali. Ma soprattutto, i prossimi giorni partirà il primo lotto dei lavori di miglioramento acustico dell’edificio volti all’abbattimento dei tempi di riverberazione in modo da raggiungere un livello ottimale per le attività sportive. Il costo complessivo degli interventi per l’adeguamento degli spazi e il miglioramento acustico è di 137mila euro. A seguire, sarà avviato il secondo lotto dei lavori che prevede l’insonorizzazione della parte superiore della cupola per rendere la struttura pronta ad ospitare concerti, eventi e spettacoli dal vivo. "Quest’ultimo intervento verrà realizzato invece nella prossima consiliatura", precisa l’assessore agli impianti sportivi del Comune di Pisa Raffaele Latrofa durante il sopralluogo di ieri all’impianto sportivo insieme al dirigente all’edilizia pubblica Marco Guerrazzi e ai tecnici dell’ufficio sport e alle associazioni che utilizzano l’impianto sportivo, Yes Sport e Csen Pisa. "Il locale per la somministrazione di bevande e alimenti attualmente in costruzione - spiega Latrofa - è pensato per le esigenze del pubblico e degli utenti, al fine di non sottrarre spazio alle già risicate dotazioni dei servizi interni. Viene realizzato in un nuovo manufatto esterno in legno e vetro con pianta di forma esagonale, piccola appendice e totalmente accessibile a tutti". Sono questi gli ultimi interventi che rientrano all’interno del percorso fatto dall’Amministrazione Comunale in questi 5 anni finalizzato all’adeguamento strutturale ed impiantistico del Palazzetto dello Sport per un utilizzo massivo dell’impianto, sia per eventi sportivi che per altre manifestazioni in grado di attirare un pubblico numeroso.

"Oltre al rifacimento del campo sportivo "Cino Cini" con la nuova pista di atletica, alla sistemazione del piazzale esterno che unisce le strutture della Cittadella Sportiva, alla presentazione del progetto per la nuova piscina comunale, in gara proprio in questi giorni, grazie al finanziamento di 5,5 milioni di euro di fondi Pnrr – spiega l’assessore Latrofa - l’Amministrazione Comunale in questi 5 anni si è impegnata per riqualificare la struttura del Palazzetto dello Sport che versava in uno stato di abbandono. Grazie ad una serie di interventi per un ammontare complessivo di oltre 700 mila euro il Palazzetto ad oggi è tornato alla sua massima capienza di 1.273 persone, invece di soli 100 posti, ed stato rimesso a norma tramite l’opera di adeguamento degli spazi tra cui spogliatoi, impiantistica, antincendio, sistema di riscaldamento, ricambio d’aria e sistema di chiusura esterna".

Ilaria Vallerini