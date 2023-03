"Ottimo l’accordo con Ryanair Ma ora subito investimenti al Galilei"

"Siamo molto soddisfatti per l’importante accordo raggiunto tra Ryanair e Toscana Aeroporti. Questo non fa altro che rafforzare quanto abbiamo sempre sostenuto: lo scalo di Pisa costituisce il principale accesso alla nostra regione, perché ha tutte le potenzialità per esserlo. Per ciò ribadiamo che gli interventi e gli investimenti che il ‘Galilei’ attende da troppo tempo non sono più rimandabili". La capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia commenta così il rinnovo dell’intesa tra la società aeroportuale e la compagnia low cost, aggiungendo anche che "un anno fa, con una cerimonia in pompa magna, venivano annunciati gli interventi sullo scalo pisano da Toscana Aeroporti, ma ancora non si vede nulla mentre il Comune eseguì subito gli interventi di sua competenza: prendiamo atto che è stato annunciato dalla società il nuovo avvio del cantiere per maggio e noi vigileremo quotidianamente affinché questa data venga rispettata e non si registrino ulteriori ritardi o rinvii". La chiosa di Gambini, che alle prossime amministrative sarà di nuovo candidata con il partito di Giorgia Meloni, è durissima: "A rimetterci, a causa dei mancati investimenti sullo scalo di Pisa in tutti questi anni, non è stata solo la nostra città e nemmeno solo il sistema aeroportuale toscano nel suo complesso ma tutta la Toscana, rimasta immobile e incapace di competere con il vicino scalo di Bologna, ad esempio. Una Regione che per colpa di chi la governa è rimasta lenta e incapace di sostenere il tessuto economico produttivo con un sistema infrastrutturale, adeguato, veloce, intermodale e moderno, allontanando così dal territorio scelte di investimento e opportunità di crescita".

I lavori al ‘Galilei’, secondo l’esponente di Fdi, "sono indifferibili non solo per garantire lo sviluppo dello scalo, ma anche da un punto di vista delle condizioni nelle quali i lavoratori sono costretti a svolgere la propria prestazione: Toscana Aeroporti onori gli impegni presi, e agli annunci faccia seguire il cantiere per l’ampliamento del terminal, perché tutta la Toscana sta aspettando e se necessario lo ricorderemo ogni giorno perché vogliamo che la nostra regione torni a essere competitiva e centrale, non soltanto geograficamente".