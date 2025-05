Pisa, 11 maggio 2025 – Una bella festa di popolo, la promozione del Pisa in Serie A dopo 34 anni. La squadra con in testa mister Pippo Inzaghi ha passeggiato sul pullman scoperto per le vie della città. A un certo punto è spuntata una bandiera della Palestina, sorretta dallo stesso Inzaghi e da un giocatore.

La bandiera della Palestina sul pullman del Pisa

Caso politico? Macché, un banale errore, è stato Inzaghi stesso su Facebook a chiarire: nel buio non si è accorto che fosse una bandiera della Palestina, ma credeva fosse nerazzurra, ribadendo che da uomo di sport non prende posizioni politiche. Per il resto prima la festa all’Arena Garibaldi, poi la passeggiata trionfale per le vie del centro: hanno partecipato più di diecimila persone a un evento che non ha eguali nella storia recente.