Ottici, Bellagamba ancora al timone

Si rinnova il consiglio direttivo di ConfOttici Confcommercio Provincia di Pisa, che vede la conferma di Mattia Bellagamba nella carica di presidente per i prossimi cinque anni. Il 33enne titolare dell’Ottica Bellagamba guiderà il gruppo di Confcommercio Pisa rappresentativo di ottici e optometristi dell’intera provincia. "Ringrazio i colleghi e l’intera struttura di Confcommercio Pisa per la fiducia – afferma il rieletto presidente. – Potrò contare sulla collaborazione di una bella squadra di professionisti entusiati e animati da spirito propositivo. Il momento è senza dubbio complicato, in un contesto dove i grandi colossi del settore e la concorrenza del mercato online fanno da padroni vogliamo rilanciare con forza l’immagine e la qualità dei negozi di ottica, punti vendita in cui la presenza di personale abilitato è in grado di fornire consulenza, professionalità e assistenza ai massimi livelli". Tra le prime attività in programma "il rilancio dell’iniziativa “La tua Ottica di fiducia ha 1010” ideata nel 2021, che permetterà a ottici e optometristi di dotarsi di un marchio di qualità certificato aderendo a un protocollo integrato composto da alcuni punti imprescindibili, come la presenza in negozio di un ottico od optometrista specializzato, la garanzia di un’assistenza tecnica di laboratorio sia in fase di vendita che post vendita, applicazione e assistenza per lenti a contatto e vendita di prodotti in conformità con la certificazione della Comunità Europea".

"I migliori auguri di buon lavoro giungono dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – e complimenti “a un gruppo di professionisti qualificati e rappresentativi di una categoria che svolge un servizio socio-sanitario molto importante. In un mercato liberalizzato ma purtroppo poco controllato e tutelato gli imprenditori specializzati sono una garanzia di professionalità e cura del cliente". Ecco il consiglio direttivo di ConfOttici Confcommercio Pisa: Presidente: Mattia Bellagamba (Ottica Bellagamba, Pisa), Consiglieri: Alessandro Simonelli (Ottica Simonelli, Ponsacco e Terricciola), Stefano Brandi (Ottica Brandi, Pisa), Susanna Ferretti (Ottica Ferretti, San Frediano - Cascina), Cristina Zari e Laura Pellegrini (Centro Ottico Ascianese, Asciano – San Giuliano Terme), Monica Niccolai (Centro Ottico L’Occhiale – Santa Maria a Monte),