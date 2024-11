Ottavia Piccolo in ‘Matteotti’

Sarà Ottavia Piccolo a inaugurare la stagione teatrale della Città del Teatro di Cascina venerdì 8 novembre alle 21 con “Matteotti. Anatomia di un fascismo”. Uno spettacolo che illumina uno dei capitoli più bui della storia italiana, un omaggio alla verità e alla resistenza, per riflettere sul passato e sul presente.

Un racconto che parte dalla testimonianza di chi c’era, ha visto e non si è tirato indietro, per ricostruire l’omicidio di Giacomo Matteotti, parlamentare della Repubblica, ucciso per mano fascista il 10 giugno 1924.

A cento anni di distanza, è il teatro, la musica dei Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, le parole di Stefano Massini e la voce di Ottavia Piccolo che si prendono l’impegno di ripercorre l’ascesa e l’affermazione di quel fenomeno eversivo che Matteotti seppe comprendere fin dall’inizio, in tutta la sua estrema gravità, a differenza di molti che non videro o non vollero vedere.

"Io denuncio all’Italia e al mondo intero che un mostro chiamato fascismo ogni giorno diventa più potente proprio grazie al silenzioso assenso di chi lo svaluta, lo legittima e non lo combatte!" disse tra le altre cose Giacomo Matteotti - l’oppositore, il pacifista, lo studioso, l’amministratore, il riformista, il visionario. Un uomo che prese la parola pubblicamente e instancabilmente, nei suoi molti scritti e nei suoi moltissimi discorsi in maniera chiara, veritiera, fondata sui fatti, indiscutibile. Una parola capace di smascherare e a causa della quale, fu ucciso.

"Matteotti (anatomia di un fascismo) è un racconto popolare contemporaneo che indaga sul fenomeno fascista, mettendo a fuoco una serie di elementi cruciali e caratterizzanti, il cui esito finale (l’eliminazione violenta del corpo dell’oppositore, quale soggetto rivelatore della realtà dei fatti), corrisponde del tutto alla sua vera natura originaria, al suo inizio. – racconta Sandra Mangini, regista dello spettacolo - La persistenza di questo stesso fenomeno, nel tempo e nello spazio, in forme vecchie e nuove, ci porta a considerare quanto sia indispensabile, oggi più che mai, occuparsi della cosa pubblica, del bene pubblico, guidati da un pensiero costruttivo, legalitario, partecipativo, paritario, realistico, competente, attraverso atti e parole chiare, come quelle di Giacomo Matteotti e di sua moglie Velia".