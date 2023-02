Ordigno rudimentale ma fatto per esplodere Mattinata di paura, evacuato il Tribunale

di Gabriele Masiero PISA Avrebbe potuto fare danni ingenti l’ordigno collocato l’altra notte al Tribunale. Un congegno rudimentale piazzato su uno degli accessi carrabili laterali del palazzo di giustizia che non ha fatto danni solo per l’imperizia di chi ce lo ha messo. Uno o più attentatori. Nessuna rivendicazione, ma l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti, è che la matrice sia anarchica. La bomba è stata scoperta intorno a mezzogiorno da un passante che ha immediatamente avvisato la guardia giurata del tribunale che a sua volta ha avvisato la polizia. Ma l’ordigno era stato collocato lì di notte e solo per una circostanza fortuita non è esploso. Per oltre 4 ore tutta l’area intorno al tribunale è stata cinturata dalle forze dell’ordine e il palazzo di giustizia evacuato. A pomeriggio inoltrato l’arrivo degli artificieri dotati di robottino ha permesso di disinnescare definitivamente il congegno e consegnarlo alla polizia scientifica per effettuare tutti i rilievi necessari a caccia di possibili impronte o altri indizi utili. La Digos che conduce le indagini, coordinate dal pubblico ministero Fabio Pelosi, ha già acquisito le immagini di videosorveglianza urbana e quelle delle telecamere di sicurezza del tribunale, una delle quali si trova proprio in corrispondenza del portone preso...