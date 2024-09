Operazione spiaggia pulita: "Via la plastica dal litorale"

Volontari in azione per pulire la spiaggia del Parco di San Rossore. Si svolgerà domenica 29 settembre l’evento nazionale "Sea&Rivers" organizzato dalle sezioni locali della Onlus Plastic Free, con il patrocinio del Comune di Pisa e dell’ente Parco Migliarino San Rossore, e volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali. "Ancora una volta – ha dichiarato l’assessore all’ambiente Giulia Gambini – la nostra città sarà protagonista di un’importante iniziativa di sensibilizzazione alla tutela ambientale con l’evento, organizzato da Plastic Free, di raccolta rifiuti a San Rossore e sulla spiaggia del Gombo".

Secondo Gambini, "purtroppo i nostri litorali sono, spesso, la testimonianza di comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti, che attraverso i fiumi vengono poi spiaggiati sulle rive con conseguenze gravi e dannose per tutto l’ecosistema a causa della presenza di macro e microplastiche, molto pericolose per la biodiversità". "I cittadini che parteciperanno - prosegue - potranno comprendere non soltanto quali sono i rischi per il nostro ambiente ma anche i comportamenti quotidiani che responsabilmente e consapevolmente devono tenere per preservare il nostro territorio. Ogni piccolo gesto in materia di rifiuti e di ambiente può avere, infatti, conseguenze catastrofiche e serve perciò maggiore attenzione e cura da parte di tutti verso il pianeta". I comportamenti di ognuno di noi, osserva Gambini, "sono fondamentali. Lo stupore di fronte alle situazioni che possono presentarsi sarà sostituito da un forte senso di responsabilità".

L’assessore ribadisce, infine, il sostegno e il supporto dell’intera amministrazione comunale a iniziative di questo genere ringraziando gli organizzatori dell’evento e "ricordando che non è mai troppo presto o troppo tardi per prenderci cura del nostro territorio". L’iniziativa sarà a numero chiuso, per partecipare basta scansionare il Qr code indicato nella locandina (oppure visitare il sito www.plasticfreeonlus.it) e presentarsi alle 8.30 al punto di ritrovo, ovvero Cascine Vecchie all’interno del parco di San Rossore. L’invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini, famiglie, giovani, adulti, e chiunque abbia desiderio di fare una azione concreta per l’ambiente e allo stesso tempo trascorrere una giornata divertente e alternativa.