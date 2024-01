Open day all’asilo. Primo volo di Lugnano

Viaggio alla scoperta, in anteprima del Centro Zerosei Primo Volo di Lugnano, nel Comune di Vicopisano oggi pomeriggio, mercoledì 17 gennaio dalle 17 alle 19.

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 il centro infanzia il Primo Volo ha organizzato un Open Day per le famiglie delle bambine e dei bambini nella fascia d’età dai 3 ai 5 anni.

I genitori potranno visitare gli spazi esterni e interni, accompagnati dalle educatrici, e avere informazioni sul progetto educativo del centro, sull’organizzazione del servizio e sulle varie esperienze proposte ai piccoli.

Il Primo Volo si trova in Via Vecchia Provinciale 7 a Lugnano.