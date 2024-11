Onda della solidarietà per Zack. E il centrosinistra torna a chiedere un consiglio comunale aperto

"Gli episodi di violenza che si sono susseguiti nelle ultime due settimane, inclusa l’aggressione e il pestaggio di minorenni inermi in piazza Dante, rappresentano un ulteriore grave campanello d’allarme, aggiungendosi a una lunga serie di fatti di cronaca già denunciati e ormai quotidiani nella nostra città". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i gruppi consiliari della coalizione Civica e Progressista (PD, La città delle persone, Sinistra Unita per Pisa), esprimendo preoccupazione e richiamando la comunità cittadina e le istituzioni alla responsabilità collettiva: "Perché la comunità e i vari livelli istituzionali, in modo coeso e ciascuno per le proprie competenze, pongano un argine a questa situazione", si legge nella nota.

Dopo la richiesta di un consiglio comunale aperto con l’audizione del prefetto e del questore, presentata in seguito all’omicidio di Oratoio, la coalizione di centrosinistra torna alla carica, denunciando come sia "stata negata – scrivono – dalla maggioranza la possibilità di discutere e fare il punto sulla sicurezza in città in tutte le sue accezioni".

Numerosi sono stati intanto i messaggi di solidarietà per Zackaria Oubamou, lo studente-barista aggredito sabato scorso. "Un giovane che conosciamo bene – scrivono don Federico, don Carlo e tutta l’Unità Pastorale di Santo Stefano, Immacolata e San Pio X – un ragazzo dei nostri, di cui tutti riconoscono umiltà, generosità, disponibilità al servizio e solarità". L’Unità Pastorale ha condannato l’aggressione con un fermo "no a ogni forma di violenza e aggressione" e un deciso "sì al dialogo, all’incontro, alla pacifica convivenza". "Tutta la nostra comunità – si legge ancora – è vicina a questo ragazzo e lo ringrazia di cuore per la sua testimonianza, che ci fa dire – con grande fiducia e speranza – che un mondo migliore è possibile".

Anche la Freccia Azzurra esprime vicinanza e solidarietà al "suo Zack". "Sin da piccolo – scrive la squadra sportiva – ha calcato i campi del Santa Marta fino a diventare istruttore dei nostri piccoli calciatori, distinguendosi sempre per generosità, impegno, educazione e gentilezza. Forza Zack!".

EMDP