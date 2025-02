"Oltre il limite", le donne e intorno l’universo

Si terrà martedì 11 febbraio l’evento “Oltre il limite”, organizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con Virgo in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è alle 10.30 presso il Museo della Grafica a Palazzo Lanfranchi. "L’evento – spiega l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro – rappresenta un’occasione per riflettere sui progressi compiuti, ma anche sulle sfide ancora da affrontare per garantire pari opportunità a tutte le donne nel mondo della scienza. In particolare, quest’anno siamo orgogliosi di presentare questa iniziativa che celebra il contributo fondamentale delle donne nelle discipline scientifiche, con un focus su due settori straordinari: la vulcanologia e l’astrofisica. Vogliamo dare visibilità a modelli di riferimento per le giovani ragazze e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una maggiore inclusione delle donne nelle discipline STEM. Le relatrici, infatti, sono delle vere pioniere nei loro campi, tutte donne che con passione e competenza hanno superato ogni barriera, e ci mostreranno che non esistono limiti quando si tratta di scoprire, innovare e cambiare il mondo con la ricerca".

Durante l’incontro interverranno le scienziate Julia Casanueva, ricercatrice di Virgo e dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo, Pia Astone, fisica dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica, Claudia D’Oriano, ricercatrice e vulcanologa dell’INGV. Modererà l’incontro la giornalista Francesca Franceschi (nella foto).