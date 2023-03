Oltre 70 sanzioni per l'alta velocità a Pisa negli ultimi giorni

Il telelaser a disposizione delle forze dell'ordine

Pisa, 15 marzo 2023 - Appello da parte della polizia stradale sulle forti velocità in città. Il monito del compartimento "Toscana" infatti invita gli automobilisti a rispettare i limiti, illustrando alcuni strumenti volti a scongiurare tale comportamento e snocciolando alcuni dati relativi agli ultimi giorni, con oltre 70 sanzioni nel circondario di Pisa.



VELOCITA' CAUSA DI INCIDENTI - "La forte velocità è una delle principali cause di incidenti stradale - scrive in una nota la Polizia di Stato -. Non mancano gli aspiranti piloti di Formula Uno, che ogni giorno percorrono, a folle velocità, le nostre strade. Proprio per questo, che la polizia di Stato non si stanca di ricordare agli utenti della strada l’importanza di una condotta di guida responsabile e rispettosa dei limiti di velocità e delle norme di comportamento previste dal codice della strada". La polizia stradale, quale specialità della polizia di Stato, continua, in quest’ottica, a svolgere la sua attenta opera di vigilanza delle strade e di tutela della sicurezza della circolazione stradale con molteplici servizi e attività.



GLI STRUMENTI E LE SANZIONI - Fra gli strumenti utilizzati emerge il telelaser, un prezioso strumento di prevenzione e sicurezza, che, nell’esperte mani delle donne e degli uomini della polizia stradale di Pisa, ha permesso di rilevare, negli ultimi giorni, oltre 70 sanzioni nei confronti di conducenti che superavano i limiti consentiti dalle norme. Si tratta di un dispositivo all’avanguardia, che sfrutta, appunto, il cd “sistema a puntamento laser” per rilevare l’eccesso di velocità, ma che è anche in grado di scattare foto o realizzare video in HD per verificare la correttezza dei comportamenti di guida.



M.B.