Oltre 400 a "Corri con Luca" nel Parco che tanto amava

Grande successo la prima edizione "Corri con Luca", gara podistica organizzata in memoria di Luca Micheletti, lo storico ristoratore pisano scomparso il 4 luglio 2024 dopo avere combattuto per 11 anni contro la Sla. La manifestazione, svoltasi domenica con oltre 400 partecipanti provenienti da tutta la Toscana e da fuori regione ai quali si sono aggiunti i 300 podisti della marcia ludica, è stata organizzata dagli amici di Luca con il supporto tecnico del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane e si è svolta all’interno del Parco di San Rossore, un luogo che gli era particolarmente caro.

Alla fine della corsa premi per tutti con il podio maschile composto da Yassine Lamnaouar, Jilali Jamali e Oskar Samuele Cassi e quello femminile con Alice Coltelli al primo posto, seguita da Marylin Mazzotta e Francesca Balloni. All’atleta Lorenzo Caturelli è andato invece il premio offerto al 62/o runner che sarebbe transitato davanti all’albero piantato in memoria di Luca, distante 500 metri dal traguardo e consistito nel pranzo offerto dalla Locanda Sant’Agata, l’attività ricettiva gestita dalla famiglia Micheletti.

E’ stato il figlio Nicola a ricordare con un breve intervento il padre e il suo rapporto con la città e il parco. Famiglia e amici hanno ringraziato l’Ente Parco per la grande disponibilità e i generosi ristoratori che hanno offerto il ricco buffet per unire le due passioni di Luca Micheletti: la cucina e lo sport. Due facce della stessa medaglia per Luca che ha sempre scommesso sul territorio per valorizzarlo in ogni modo possibile, partendo appunto dal suo straordinario patrimonio naturalistico e paesaggistico.

La corsa si è snodata su un tracciato di 10 chilometri tra asfalto e strade bianche, richiamando oltre 400 atleti competitivi, ai quali si sono aggiunti centinaia di camminatori presenti solo per il gusto di godersi la giornata immersi nella natura.