Oltre 300 posti sul territorio. Sanità, sociale ed enti pubblici

Tra meno di due settimane scadrà il termine ultimo per prendere parte al Servizio Civile Universale. Nato nel 1972 come alternativa al servizio di leva obbligatoria, il servizio civile è al giorno d’oggi una delle esperienze volontarie più interessanti per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Un progetto della durata di un 8-12 mesi che nel 2024 ha aperto le porte a 51.132 operatori volontari in 2.023 progetti da realizzarsi in Italia e 1.104 operatori volontari in 160 progetti da realizzarsi all’estero. L’impegno previsto per il servizio civile universale è di 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Il compenso per il lavoro svolto è un assegno di 507,30 euro mensili. Pisa quest’anno è sotto un riflettore speciale, avendo ospitato nel dicembre 2023 alla Stazione Leopolda la quarta edizione della Giornata nazionale del Servizio Civile Universale, per la prima volta tenutasi fuori da Roma. Sono svariate centinaia i bandi che possono interessare i ragazzi e le ragazze della provincia di Pisa, e riguardano realtà tra le più disparate: università, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e assistenza, enti comunali, aziende e molto altro.

Le Misericordie pisane offrono 194 posti per il servizio civile nel ramo dell’assistenza e 16 in quello dell’educazione. La sezione di Pisa della Pubblica Assistenza cerca 23 volontari. Croce Rossa Italiana ha un totale di 18 posizioni disponibili, suddivise tra 5 progetti: assistenza sanitaria e inclusione in centro Italia, servizi di trasporto integrati per la salute in nord Italia, servizi di educazione per la salute in nord Italia, assistenza e coesione ed educazione e coesione. I volontari ricercati nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest sono 19: 14 nella sede di Pontedera e 5 al presidio ospedaliero di Volterra. L’Università di Pisa mette a disposizione 5 posti, di cui 2 riservati a giovani con Isee inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro, per il progetto 2024 "Educazione pace e nonviolenza". Anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana partecipa al servizio, ricercando 10 volontari per un progetto di Pronto Soccorso. Le adesioni ai bandi del Servizio Civile Universale scadono alle 14 del 15 febbraio.

Mario Ferrari