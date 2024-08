Olimpiadi 2040 in Toscana? Trapani: "Pisa può e deve fare la sua"

Pisa, 14 agosto 2024 - La Toscana è una delle regioni con più medaglie conquistate, da sempre terra di sport. È una terra ricca, accogliente e pronta a sostenere sfide sempre più importanti. Le Olimpiadi in Toscana proposte dal Presidente Giani nel 2040 potrebbe essere un sogno che diventa realtà. Dobbiamo fare tutti la nostra parte affinché avvenga, e anche e soprattutto Pisa può e deve fare la sua": sono le parole del capogruppo PD Pisa Matteo Trapani riguardo alla possibilità dei Cinque Cerchi nella nostra regione.

"Sarebbe stupendo se a Pisa si svolgessero, ad esempio, le gare di scherma, vista la nostra grande tradizione. Il parco di San Rossore potrebbe essere valutato anche per altre discipline quali il triathlon e l'equitazione, ma immagino anche il nostro litorale come campo gara per il nuoto di fondo e numerosi spazi della nostra città e della nostra provincia per specialità quali il canottaggio, il pugilato e molto altro", continua Trapani.

"Rendiamo realtà questo sogno e iniziamo a lavorarci tutti insieme: Comune, Provincia e Regione. Servono investimenti e programmazione e una disponibilità da parte di tutte quelle realtà che animano la toscana diffusa sapendo ben coniugare lo sviluppo e la sostenibilità, investendo su infrastrutture, strutture e servizi. Presenteremo un atto al primo consiglio utile, spero che Conti almeno su questo faccia il bene della città", conclude.