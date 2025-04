Nuovo parcheggio. Sorgerà in via Cattaneo. Può ospitare fino a 25 auto

Sta nascendo un nuovo parcheggio in città capace di ospitare almeno 25 posti auto per 24 ore al giorno. E’ in un’area interna di via Cattaneo recentemente acquisita da Pisamo e compresa tra il civico 126 e 120, su cui insistevano dei manufatti ormai divenuti dei ruderi. Uno fronte strada e un capannone industriale/commerciale all’interno del cortile. "E’ un risultato concreto - spiega una nota della società - sul fronte dei parcheggi. Prosegue il lavoro di individuazione di aree dismesse e abbandonate da poter recuperare, restituendo decoro e offrendo un servizio utile alla cittadinanza, grazie anche al lavoro portato avanti d’intesa con gli uffici tecnici comunali".

L’obiettivo è infatti quello di recuperare aree da destinare alla sosta abbattendo volumi esistenti e ormai dismessi e riutilizzando superfici esistenti e quindi senza consumo di suolo in diverse zone aree cittadine, soprattutto laddove la carenza di parcheggi è maggiormente acuta. Le ruspe sono al lavoro ed è già stata completata la demolizione degli edifici e ora si procederà alla sistemazione dell’area affinché possa accogliere un parcheggio, con strisce blu, da circa 25 posti che sarà aperto h24. L’operazione va a completare un progetto più ampio che interessa il quartiere, in cui sono già stati recuperati 40 posti auto sulla via Emilia, di fronte alle poste, anche in questo caso andando a restituire decoro a un’area inutilizzata da anni. Il prossimo intervento, ancora in fase di progettazione, invece riguarderà il quartiere di Sant’Ermete. Infine, Pisano ricorda che "solo nell’ultimo anno sono stati messi a disposizione dell’utenza 21 nuovi parcheggi in via Buonarroti, all’angolo con via San Lorenzo, e il parcheggio con sbarra, riservato ai residenti, con accesso da via Quarantola con 53 posti auto realizzati a compensazione dei lavori che hanno ridisegnato l’area della stazione.