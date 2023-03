Nuovo elicottero salva-vite nella base della Finanza "Vola fino a 305 km orari"

Arriva a Pisa il primo esemplare della nuova linea di elicotteri AW169 -MH-169-, recentemente acquistati dalla guardia di finanza e assegnato anche al reparto di volo pisano. Il mezzo è stato presentato con una cerimonia che si è tenuta ieri alla Sezione aerea delle fiamme gialle di stanza all’aeroporto militare di Pisa. Si aggiunge ai due 412 già in dotazione. Ne arriverà un quarto entro fine mese. A fare gli onori di casa, alla presenza di cariche istituzionali civili e militari, è stato il comandante dell’Italia centro settentrionale generale Fabrizio Cuneo che ha premiato (con un encomio solenne) quattro militari della finanza della sezione aerea di Pisa, guidata dal tenente colonnello pilota Massimo Anedda, più due del soccorso alpino per un’operazione di salvataggio (sei persone) quest’estate sulle Alpi Apuane.

Il velivolo è stato costruito dalla società Leonardo spa, con 4,5 tonnellate di peso per circa 15 metri di lunghezza, raggiunge una velocità massima di 165 nodi, 305 kmh. Ha un’autonomia di circa 3 ore e può portare fino ad un massimo di 12 persone. Il mezzo ha motori Full Fadec (gestiti elettronicamente) di ultimissima generazione. La versione assegnata alle "Volpi" pisane è caratterizzata da una speciale configurazione con "pattini" al posto delle ruote e sarà impiegata per il controllo del territorio per esigenze di polizia economico-finanziaria, il pattugliamento marittimo e terrestre, l’ordine pubblico, il soccorso anche in montagna e altre missioni di sicurezza.

E.M.D.P.