Nuovi codici Ateco 2025: cosa cambia per imprenditori e professionisti di Pisa e provincia

Pisa, 17 dicembre 2024 – A partire dal 1 gennaio 2025 entrerà in vigore la nuova classificazione dei codici Ateco, strumento fondamentale per identificare le attività economiche sul territorio nazionale. Le modifiche, elaborate dall’Istat in collaborazione con Eurostat e altri enti nazionali, mirano ad allineare i codici alla realtà economica attuale e alle esigenze del mercato.

"Per evitare errori nella compilazione di dichiarazioni fiscali o contributive", anticipa il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, "già a partire da gennaio Confcommercio Pisa offrirà un supporto dedicato e personalizzato su questo tema in modo che la transizione, per gli imprenditori e i professionisti che dovranno aggiornare i loro codici, comporti i minori disagi possibili".

Ecco alcuni dei cambiamenti previsti:

- Ristorazione: separazione tra ristoranti e servizi di ristorazione mobile, ora classificati con due codici distinti.

- Commercio: Non sono più previsti codici distinti per le attività svolte online rispetto a quelle tradizionali. La classificazione, accettata a livello internazionale ed europeo, privilegia la distinzione in base ai prodotti venduti piuttosto che al canale di vendita.

- Turismo: Introdotta una maggiore distinzione nei servizi di alloggio. Ad esempio la differenziazione tra bed and breakfast e case/appartamenti per vacanze, servizi di alloggio in marina resort, oltre alla distinzione tra campeggi e aree attrezzate per veicoli ricreazionali.

- Per quanto riguarda i professionisti e i servizi individuali vengono introdotti nuovi codici per attività svolte prevalentemente in forma individuale, come i servizi di toelettatura per animali da compagnia e le tecniche di trattamento del corpo.

Le prossime tappe

- 1° gennaio 2025: Entrata in vigore dei nuovi codici.

- A imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione prima del 1° aprile 2025.

- Imprese e professionisti, dopo aver verificato se il codice associato alla propria attività subirà modifiche, dovranno aggiornare i registri aziendali al Registro delle Imprese.

Per ulteriori informazioni e per ricevere una consulenza personalizzata l'Area Tecnica di Confcommercio Pisa è a disposizione: Irene Della Croce (050 7846653 – 3496810752; mail [email protected]); Luca Bottazzoli (050 7846631 – [email protected]).