Nuovi bus sulle strade pisane. In 11 mesi già sostituiti 26 mezzi

Pisa da ieri dispone di dodici nuovi autobus per il trasporto in città e in provincia. È un nuovo passo in avanti, quello pisano, per realizzare l’obiettivo di Autolinee Toscane di rinnovare almeno la metà del parco mezzi ereditato in Toscana entro la fine del 2025. I nuovi autobus nello specifico sono 3 azzurri di 9 metri per il servizio extraurbano (altri 4 previsti nelle prossime settimane) destinati uno a Pisa per coprire e area pisana, uno a San Miniato e uno a Larderello. Sono piccoli con la livrea azzurra che indica il servizio extraurbano e possono trasportare fino a 51 persone con 38 posti a sedere, nel caso di una persona con carrozzina i posti totali a bordo si riducono a 43 con 35 posti a sedere. I restanti 9 sono a metano per supportare il piano di mobilità sostenibile. Si tratta di Iveco Crossway con livrea banca che indica in AT il servizio urbano e sono lunghi 18. Possono trasportare fino a 142 persone con 49 posti a sedere. Sono anch’essi ovviamente dotati delle strutture per ospitare persone a mobilità ridotta, in questo caso la capienza totale scende a 136 persone. A Pisa durante il periodo scolastico serviranno a coprire le esigenze degli studenti di Pisa e provincia verso/da i vari istituti scolastici. A scuole chiuse, come in questo periodo, invece saranno utilizzati per i collegamenti con il litorale che vedono ogni giorno ma soprattutto nei fine settimana in tanti utenti ad usare il bus per raggiungere Marina, Tirrenia e Calambrone. "Questi nuovi bus sono la riprova del processo di costruzione di una grande azienda toscana del trasporto locale su gomma - spiega l’amministratore delegato di Autolinee Toscane Jean-Luc Laugaa - così come lo sono le risorse immesse ad esempio per dotare ogni nostro bus di un sistema di pagamento a bordo contactless, siamo la prima e finora unica regione in Italia ad averlo, o le assunzioni di oltre mille persone in 24 mesi. Quello che serve adesso è che tutti siano consapevoli di quanto sia decisivo ora non interrompere questo percorso virtuoso, ma casomai sostenerlo adeguatamente".

Nei due anni di gestione di AT del servizio TPL sono arrivati nella nostra città 25 nuovi bus. E se si esaminano gli ultimi 11 mesi, da luglio 2023 a metà giugno 2024, ne sono arrivati 26: in pratica il servizio di TPL nel bacino pisano ha visto un mezzo nuovo ogni circa 12 giorni (sabati, domeniche e festivi compresi). In totale fino a oggi, da quando AT gestisce il TPL, il bacino di Pisa dispone oltre 51 nuovi mezzi sul proprio territorio. E in totale entro la fine di quest’anno AT calcola di arrivare a 46 nuovi mezzi immessi nel solo 2024.