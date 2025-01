Nuove opportunità in zona "Cuoio"

Ci sono opportunità nel conciario e nel calzaturiero. E’ in corso la selezione di un Impiegato per azienda settore conciario. La risorsa dovrà occuparsi di fatturazione, registrazioni, gestione ordini, spedizioni, tracciabilità. Richiesta preferibilmente la conoscenza dei programmi gestionali Gamma enterprise e X Tannery. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Contratto con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro Santa Croce.

Si cerca anche un grattatore per azienda settore calzaturiero. Richiesta anche minima esperienza nella mansione. Lavorazione di scarpe di lusso. Contratto con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro Fucecchio.

E’ in corso anche la ricerca di operai per la produzione per azienda settore calzaturiero. In particolare, ricerchiamo addetti alla rifinizione o alla preparazione della manovia. Richiesta precedente esperienza nella mansione, lavorazione di scarpe di lusso. Contratto con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro Fucecchio.

In corso anche la ricerca di un operaio produzione pelli per azienda cliente settore conciario. Mansioni di rifinizione pelli, sistemazione pelli sul pianale, smistamento. La persona si dovrà inoltre occupare della gestione delle lavorazioni esterne, recarsi dai terzisti e controllare le varie lavorazioni. Richiesta precedente esperienza nella mansione e conoscenza del settore conciario. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. Zona di lavoro Castelfranco di Sotto. (Fonte Orienta Spa).