Nuova palestra al Cep. Aperto il cantiere: "Quartiere riqualificato"

La nuova palestra polivalente al Cep diventerà presto realtà dopo l’avvio del cantiere. Il progetto mira a creare uno spazio di aggregazione e sport per i residenti, e rappresenta un importante passo avanti per la riqualificazione dell’area. In occasione di un sopralluogo, il sindaco Michele Conti e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, hanno verificato l’avanzamento dei lavori, affiancati dai tecnici e dai rappresentanti dell’impresa incaricata. Il sindaco ha espresso entusiasmo per l’inizio dei lavori: "Si tratta di un’opera importante, che costituirà un centro di sport, socialità e aggregazione in un quartiere dove stiamo attuando vari interventi di riqualificazione ed è un orgoglio assistere alla gettata delle fondamenta per la nuova struttura sportiva". Il progetto si aggiunge ai lavori su aree verdi, piste ciclabili, marciapiedi e asfaltature in corso di realizzazione in città. Latrofa ha sottolineato il valore simbolico dell’opera, definendola "non solo un’infrastruttura, ma un simbolo di rinascita e inclusione per il quartiere Cep", evidenziando come "il progetto sia stato realizzato attraverso una stretta collaborazione tra Comune, associazioni sportive e residenti, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sicuro e accogliente per i giovani, le famiglie e gli sportivi della zona". Il costo complessivo dell’opera ammonta a 3,9 milioni di euro, di cui 3 milioni finanziati attraverso fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ottenuti grazie alla partecipazione del Comune al bando "Sport e inclusione sociale".

A questi fondi si aggiungono 600mila euro provenienti da un fondo Apes (l’Azienda per l’edilizia sociale), in origine destinato a un progetto di edilizia residenziale pubblica nell’area del vecchio campo sportivo, e 300.000 euro di risorse comunali. La palestra polivalente sorgerà in via Vecellio e includerà due palestre separate ma collegate tra loro, complete di servizi, una tribuna per il pubblico, un’area parcheggio e uno spazio verde esterno con percorsi pedonali e viabilità interna. Una delle palestre sarà dedicata al pugilato, con una struttura ottagonale, mentre l’altra accoglierà la pallavolo e la pallacanestro. La struttura sarà realizzata in cemento armato prefabbricato e avrà coperture differenziate: a shed per la palestra di pallavolo e pallacanestro, e piana per quella di pugilato, con finiture in rosso mattone.

L’intervento si inserisce nel Piano Strutturale Intercomunale Pisa-Cascina, che punta a potenziare l’offerta di strutture sportive come attrezzature pubbliche collettive. L’inaugurazione della nuova palestra polivalente è prevista entro il 31 gennaio 2026, come stabilito dal bando "Sport e inclusione sociale".

Michele Bufalino