Novità nella raccolta differenziata a Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 14 novembre 2024 - Un’importante iniziativa per migliorare la raccolta differenziata è in arrivo. “Un vademecum con tutte le informazioni sulla raccolta differenziata, sui vari servizi, sui centri di raccolta - spiega l’assessore al Ciclo dei Rifiuti, Juri Filippi - e molte altre indicazioni arriverà presto in ogni casa e confido che sia molto utile per la nostra comunità.”

La novità più significativa riguarda l’introduzione del mastello per sfalci e potature, un bidone carrellato che sarà obbligatorio per il conferimento di questi rifiuti a partire dal 1° aprile 2025. “Si tratta di un bidone carrellato di tre dimensioni - continua l’assessore al Ciclo dei Rifiuti Juri Filippi - a seconda delle esigenze: 120, 240 e 360 litri. Dal primo aprile 2025 sfalci e potature dovranno essere obbligatoriamente conferiti al suo interno o portati al centro di raccolta. Per il mastello occorre, oltre alla richiesta, un contributo una tantum di 10, 15 e 20 euro, a seconda della grandezza. I bidoni saranno consegnati a marzo per consentire di iniziare a utilizzarli il primo aprile del prossimo anno.”

“La ragione principale per cui viene introdotto il mastello per gli sfalci - continua l’assessore - è quella di riuscire a rendere quanto più puro possibile il rifiuto conferito in modo che sia riutilizzabile. La stessa cosa vale per gli altri mastelli che, come Amministrazione, raccomandiamo di usare, anche ascoltando le segnalazioni della cittadinanza, perché a volte sono usati in modo scorretto oppure proprio non usati. Questo fa sì che, specialmente in giorni ventosi, i rifiuti si disperdano, il territorio si sporchi e il decoro venga compromesso. Sarà posta molta attenzione a questo - conclude l'assessore del Comune di Vicopisano - e se il mancato o scorretto utilizzo dei mastelli, o il lasciarli fuori a lungo senza ritirarli, si protrarrà, per questi utenti scatteranno le sanzioni. Cerchiamo di fare tutti il nostro meglio per rendere il territorio in cui viviamo sempre più pulito e bello."

La distribuzione del vademecum e l’introduzione del nuovo mastello puntano a rendere più efficiente e sostenibile la gestione dei rifiuti, coinvolgendo attivamente i cittadini nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano con tante nuove iniziative per i cittadini del comune di Vicopisano.