Notti di Talento, rinvio per diluvio Nuovo appuntamento il 26 giugno

PISA

Il diluvio di domenica sera ha impedito lo svolgimento della programmata finale di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo. Lo show in programma al Giardino Scotto è stato quindi rinviato al 26 giugno nella stessa prestigiosa cornice grazie alla collaborazione con il Comune di Pisa e la Fondazione Teatro di Pisa. In quell’occasione una trentina di artisti provenienti da tutta Italia si esibiranno con 19 diverse esibizioni nelle categoria di canto e danza per contendersi la vittoria finale. Ad alcuni di loro saranno anche assegnati premi di categoria. Il talent, interamente gratuito per gli artisti in gara (così come lo sono stati gli spettacoli per il pubblico presente e così sarà anche la finale allo Scotto), ha dato la possibilità a quasi un centinaio di artisti di esibirsi nei principali teatri dell’area pisana mettendo in mettendo in mostra la loro arte e, per molti di loro, far ascoltare anche canzoni inedite. Grazie al supporto delle aziende che hanno sostenuto questo progetto (Pisamo, Port Authority di Pisa, Confcommercio, Euroambiente, CassaDigitale, Villa Rondini e Gruppo Bubbo), i talenti hanno potuto farsi conoscere da una giuria di esperti e dal pubblico e per molti di loro è stata un’autentica ripartenza dopo gli anni della pandemia che aveva letteralmente azzerato l’attività del settore dello spettacolo. Notti di Talento, proprio per la specificità del format, ha però potuto contare anche sulla collaborazione degli enti del territorio nel corso delle sue tre audition; la prima a marzo svoltasi al teatro Rossini di Pontasserchio grazie al sostegno del Comune di San Giuliano Terme, la seconda presso l’auditorium Asbuc di Migliarino Pisano con il supporto del Comune di Vecchiano e dell’associazione Attiesse, infine il 28 maggio l’ultima audition al Teatro Nuovo di Pisa, con la collaborazione dell’associazione Binario Vivo. La giuria di esperti della finale è presieduta da Stefano Bini, organizzatore di eventi di moda e non solo a livello internazionale, e composta dalla coreografa Selena Minervini, Gianfranco Calamai, ex campione di basket e agente di tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo, Sara Zaggia, campionessa del mondo di pattinaggio artistico, e Debora Testasecca in arte Debrah, cantante che da tempo collabora con Andrea Bocelli. Notti di Talento sarà condotto da Leonardo Ghelarducci ed Eleonora Di Miele, mentre il direttore artistico è Alex Leardini e il direttore di produzione Michele Ammannati.