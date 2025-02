Nonno Luciano 100 candeline

Ha spento 100 candeline Luciano Sardelli residente a Vicopisano, che ha festeggiato il grande traguardo con parenti e amici. Per l’occasione, la figlia Rossella ha scritto un messaggio di auguri: "Sono 100 le candeline che il 21 febbraio ha spento nonno Luciano Sardelli di Vicopisano, circondato dall’affetto della figlia, dei nipoti, del genero, di parenti e amici. E’ consapevole di essere molto fortunato ad aver raggiunto questo straordinario traguardo in buona salute. Cento anni sono una meta quasi irraggiungibile, un desiderio e una speranza per molti.

Luciano è molto conosciuto nel paese anche perché ha avuto per tantissimi anni una storica attività commerciale nella piazza. Alzarsi da solo al mattino, vestirsi, prepararsi la colazione, sono solo alcune delle azioni quotidiane che riesce a fare autonomamente. E’ orgoglioso del suo paese che ha visto progredire nel tempo e valorizzare nel decoro cittadino. Nonno Luciano ha un buon carattere, è realista e pragmatico, determinato e attento a ciò che lo circonda, riesce con serenità e pazienza ad accogliere ciò che capita, nel bene e nel male. Un proverbio che cita spesso: ‘Gente allegra il ciel l’aiuta!’ E’ riuscito a trasmettere con l’esempio di una vita, un prezioso insegnamento: il rispetto degli altri, la gentilezza e la solidarietà.

Tantissimi auguri nonno Luciano e grazie per la positività e l’allegria che regali ancora a tutti noi. Ha manifestato apprezzamento e gioia per l’evento celebrativo e ha ringraziato il Sindaco e l’Amministrazione per l’attenzione mostrata. Un compleanno speciale trascorso in allegria... ancora tantissimi auguri nonno Luciano!"