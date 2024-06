Non soltanto il conte Ugolino. La storia dei Della Gherardesca

"Vogliamo parlare a questa città della famiglia della Gherardesca". Con questa idea Maurizio Ventavoli, presidente del consorzio basso valdarno e Massimo Balzi, presidente del circolo Filippo Mazzei, hanno presentato l’incontro "I della Gherardesca - Da Gherardo a Ugolino, una storia d’amore per Pisa" che si terrà domani alle 18.30 al Consorzio 4 Basso Valdarno. "Questo incontro - ha spiegato il presidente Ventavoli - è un’occasione unica e un onore per sottolineare, noi che siamo gli inquilini del palazzo del conte Ugolino, l’importanza di questa famiglia per Pisa. Siamo molto soddisfatti di avere le massime autorità della città ospiti del nostro invito perché sottolinea l’attenzione a delle figure storiche che sono motivo d’orgoglio per la città".

Un invito che è stato accolto positivamente dalle personalità della città, al punto che saranno presenti il sindaco Michele Conti, il presidente dell’Opera Primaziale Andrea Maestrelli e il professor Federico Cantini dell’Università di Pisa. Tra i saluti istituzionali, spicca anche quello del presidente della Camera di Commercio, Valter Tamburini, ospite perché, come spiega Massimo Balzi, "Gli elementi culturali sono anche turismo e vogliamo valorizzare questo messaggio così importante. La cultura porta visitatori che poi restano qui e producono introito e va valorizzata di più in quest’ottica".

L’incontro di domani è anche un modo per parlare di una famiglia pisana tanto famosa per il suo conte, quanto sconosciuta per i restanti componenti. "Sembra che l’oblio dopo i fatti del Duecento - ha detto Massimo Balzi - con il conte Ugolino rinchiuso nella Torre della Muda, duri ancora oggi e per uscirne invitiamo domani la cittadinanza pisana ma anche amici e conoscenti ad ascoltare la storia di una famiglia che ha fatto grande Pisa. I Della Gherardesca sono stati comandanti militari nelle imprese della Corsica, della Sardegna e della Maremma che hanno reso servizi incredibili alla Repubblica Pisana al netto dell’episodio di Ugolino. Parleremo - conclude il presidente del circolo Mazzei - della continuità di questa famiglia, da Fazio Novello Della Gherardesca, il Conte Fazio della celebre via che è stato vicario di Pisa nel 1329, a Gaddo Della Gherardesca, erede della famiglia che sarà presente domani".

Mario Ferrari