Non solo ansia da esame. Aiuto psicologico per 429

Nel 2024, sono stati 429 gli studenti universitari che hanno usufruito del percorso individuale di assistenza psicologica, e ben 600 allievi hanno seguito i corsi on line di Unipi, per arginare l’ansia (sempre lei, l’ansia) da esame e di conseguenza essere indirizzati verso un metodo ad studio ad hoc capace anche di tenere a freno problemi ansiogeni che minano anche il funzionale e corretto apprendimento. Grandi numeri dunque per l’Unipi a testimonianza sia dell’apprezzamento che della necessità di non lasciare gli iscritti soli ad affrontare un nuovo ed impegnativo percorso di vita. Il numero di studenti seguiti attraverso un percorso di supporto individuale, è stato di 429 di cui 176 studenti con Bes e cioè alunni con bisogni educativi speciali e 70 studenti per orientamento. Dall’ateneo spiegano: "I motivi di richiesta di consulenza possono essere molti, dai più semplici motivi di difficoltà di adattamento di uno studente del primo anno che deve riorganizzare i propri obiettivi e il proprio metodo di studio, agli studenti in difficoltà per la carriera universitaria lenta o ferma, ai problemi personali e familiari che hanno un impatto negativo sulla qualità della vita personale e sull’efficacia nello studio. Uno dei motivi principali di richiesta di accesso al servizio sono le problematiche di tipo ansioso, che si riflettono negativamente nella prestazione e in molti casi rischiano di bloccare le carriere di questi studenti. Il servizio è gratuito e vi si può accedere prendendo appuntamento liberamente con le proprie credenziali di Ateneo, senza alcuna prescrizione".

Per accedere a questi fondamentali servizi di consulenza psicologica si parte con iniziali colloqui mediante Skype. Gli studenti che avranno prenotato il primo appuntamento mediante l’agenda virtuale saranno contattati dallo psicologo che fornirà loro le informazioni necessarie per collegarsi.

Fino a tutto il mese di marzo 2025 il servizio sarà svolto in presenza il mercoledì e il venerdì presso i locali del Servizio in via Santa Maria n. 87/89. Il servizio, completamente gratuito si propone inoltre di coordinare iniziative (seminari, incontri di gruppo ecc.) mirate alla prevenzione del disagio psicologico e rivolte in particolare agli studenti dei primi due anni. A chi si rivolge il servizio di consulenza psicologica è presto detto e si rivolge agli studenti che incontrano difficoltà nell’affrontare alcune situazioni legate alla propria esperienza di vita universitaria, quali difficoltà: di inserimento nel contesto universitario, legate all’organizzazione del proprio tempo e al metodo di studio, relazionali con compagni e/o docenti, di concentrazione, ansia, senso di inefficacia e calo motivazionale. Per informazioni e chiarimenti scrivere al seguente indirizzo: [email protected] oppure contattare il numero 050-2213608. Carlo Venturini