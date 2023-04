"Noi a capo di 15 moduli internazionali nell’ultima operazione in Turchia"

E’ partito fra il 6 e il 7 febbraio, poche ore dopo il sisma che ha portato devastazione in Turchia e Siria, insieme a un contingente di 50 vigili del fuoco e personale sanitario. Il comandante Nicola Ciannelli (nella foto) spiega il ruolo di Pisa nelle operazioni internazionali.

Non a caso anche questo progetto internazionale nasce proprio qui.

"Pisa è un punto di riferimento in questo settore. Anche la grande esercitazione prevista si terrà a ottobre 2024 in città dove si trova una struttura adeguata. Si ribadisce la vocazione della città per la ricerca e lo studio. Un’eccellenza. Inoltre, la consolidata relazione con la 46esima Brigata aerea rende i protocolli molto più veloci".

Di base, c’è il personale specializzato.

"Con la certificazione Usar (Urban Search and Rescue, ricerca e soccorso in ambiente urbano, ndr) abbiamo affrontato due missioni, in Albania e quella in Turchia dove avevamo il coordinamento di 15 moduli internazionali tra cui la Cina".

E questo nuovo progetto?

"E’ lo sviluppo del precedente: dà la possibilità di sviluppare un applicativo su interventi complessi stabilendo così le priorità. Tutte le strutture hanno singolarmente una capacità di risposta, ma l’aspetto più difficile è lavorare insieme con procedura e format condivisi".