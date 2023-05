"Niente manutenzione ai ponticelli" Ma il Pd ribatte: "Più aree sociali"

Tornano sul tavolo le questioni inerenti il territorio cascinese: la sicurezza delle strade, con l’annosa questione del taglio dell’erba e delle strutture cimiteriali, ma anche il rischio idraulico e il decoro urbano. Leonardo Cosentini, capogruppo della Lega a Cascina, ha sollecitato il Comune a risolvere questioni importanti: la prima è quella della manutenzione dei ponticelli sul Fosso Vecchio, i cui ponti sono lasciati da mesi in condizioni di abbandono, ha spiegato "in alcuni casi sono state posizionate transenne a segnalare il pericolo e anche queste sono cadute nel fosso lungo la strada che è sempre più trafficata". Sul fronte dei cimiteri Cosentini si è soffermato sulla situazione a San Casciano, dove lo scorso febbraio il vento ha fatto volare una parte del tetto: "Piove sulle tombe, a nessuno sembra che interessi- ha affermato il capogruppo-a San Lorenzo alle Corti si è alzato il pavimento di un’area, spostando anche le tombe e creando rischi per la sicurezza di chi va a fare una visita alle tombe dei propri defunti". Puntuale è arrivata la risposta di Giovanni Russo, segretario del Partito Democratico di Cascina, che ha sottolineato come negli ultimi mesi le aree di socializzazione e aggregazione della città sono state riqualificate, con attenzione ai bisogni della comunità, che hanno la priorità: "sono state investite ingenti risorse per la realizzazione di parchi e aree gioco ed altri sono in programmazione, con l’idea di creare dei luoghi di aggregazione accoglienti in ogni frazione-ha affermato Russo- sono esempi tangibili i parchi gioco inclusivi di Piazza Deledda a Musigliano e Piazza Nenni a Sant’Anna, due aree che rispondono ai bisogni della comunità e alle esigenze di tutti". Il segretario PD cita la rinnovata piazza Caduti nei Lager Nazisti a Casciavola, "uno spazio che da anni necessitava di un intervento strutturale che andasse oltre ai ritocchi.

Alessandra Alderigi