Nessuno sa che cosa siano veramente…

Le guerre di sterminio, come questa del Ruanda e potremmo aggiungerne tante altre, ci hanno portato a una conclusione: gli uomini non rispettano i diritti umani.

Quando una persona vuole più potere fa cose pazze e impensabili.

Sui nostri banchi di scuola riflettiamo spesso per capire che cosa sono i diritti umani e abbiamo anche constatato che frequentemente anche gli adulti o non sanno rispondere, o non sono consapevoli del loro essere e della loro importanza.

L’art. 1 della Dichiarazione dei diritti dice: "Tutti gli essere umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza".

Sono belle parole, importanti, di effetto ma sono vissute o appartengono soltanto ad una bella dichiarazione firmata da tante Nazioni che però non ha nessun effetto concreto?

Vogliamo sottolineare e ricordare che il riconoscimento dei diritti e libertà è il fondamento della giustizia e della pace nel mondo!