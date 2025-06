Nel Parco tra attività sportiva e natura: arriva un nuovo percorso vita

Pisa, 12 giugno 2025 – Parco sempre più accogliente e fruibile: nei giorni scorsi è stato installato a San Rossore un nuovo percorso vita, una serie di attrezzi che permettono di fare ginnastica in una splendida cornice ambientale, corredati dalle istruzioni per l’utilizzo. Si trovano all’inizio del viale del Gombo, di fronte all’area barbecue, una zona molto frequentata anche dai tanti runner che corrono nel Parco.

Sono in plastica riciclata e sono stati donati da Federparchi nell’ambito del programma P&G per l’Italia. “Un ulteriore motivo per frequentare il Parco, attività sportiva e natura sono un connubio vincente - commenta il presidente Bani - soprattutto quando c’è educazione e rispetto per l’ambiente e per gli altri”.