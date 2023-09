"NavigArte" da 12 anni Ecco la nuova edizione

Tutto pronto per la XIII edizione di "NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar", il festival internazionale che si terrà a Pisa dall’8 settembre al 13 ottobre, nato nel 2011 da un’idea di Con.Cor.D.A.Movimentoinactor, con la direzione artistica di Flavia Bucciero, sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa, Comune di Pisa, UniCoopFi e realizzato con la collaborazione di Università di Pisa, Fondazione Cerratelli, R.A.T. Fiore all’occhiello del Festival, la due giorni in programma al Giardino Scotto (8-9 settembre), una proposta di spettacoli di danza di Compagnie di fama nazionale e internazionale: il Balletto di Torino con "Studio per Aliseo" (8 settembre), la Compagnia Anma di Brescia con "L’immortale" (9 settembre) e la Mandala Dance Company con "Riti di Passaggio" (9 settembre). Grande attesa per il nuovo spettacolo della Compagnia padrona di casa Con.Cor.D.A.Movimentoinactor dedicato alla leggenda di Colapesce, con le bellissime e coinvolgenti musiche di Antonello Paliotti (8 settembre). Ospite internazionale della rassegna, la Compagnia ProArt della Repubblica Ceca in scena il 22 settembre con "Bez Doteku (No touch)", coreografia di Martin Dvorák e musica di Jitka Brízová. "Un appuntamento che ogni anno porta in città Compagnie di artisti provenienti da tutto il mondo e che la Fondazione Pisa sostiene fin dalla sua nascita", ha dichiarato il presidente della Fondazione Pisa Stefano Del Corso. "La danza continua ad essere protagonista e a raccogliere l’apprezzamento di un pubblico sempre più attento". "Una carrellata di spettacoli da non perdere nella splendida cornice - ha dichiarato Bucciero. Filippo Bedini assessora cultura aggiunge: "La continuità di Navigarte testimonia il suo valore".

Ca.Ve.