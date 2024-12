Natale 2024: tendenze vintage e galateo con Stefano Agnoloni

Natale in stile vintage con palline di vetro e luci multicolor. E’ la tendenza del Natale 2024 secondo il maestro di galateo Stefano Agnoloni, pisano di San Miniato, con il rosso a predominare in tutte le sue sfumature, dal ‘burgundy’ all’arancio. "Il monocolore va di moda quest’anno – spiega – e, come alternativa al rosso, è in gran voga anche il total white".

Ma quali sono i consigli da seguire per non sfigurare davanti agli ospiti e avere un Natale perfetto? Partiamo dagli addobbi per la casa. "Consiglierei di ‘vestire’ la tavola con un coprimacchia di velluto o in broccato lungo anche fino a terra, di color rosso, verde o oro. In più, il galateo del Natale prevede di non togliere il centrotavola durante la cena o il pranzo, quindi il suggerimento è di adattare le composizioni alla grandezza del tavolo. Per dare un tocco di festività si possono poi cambiare i cuscini del soggiorno, usando per esempio quelli scozzesi".

C’è un dress code? "In genere, la vigilia e il pranzo di Natale si trascorrono in famiglia o con amici intimi, per cui il consiglio è di scegliere un abbigliamento informale e comodo. Al contrario, per l’ultimo dell’anno anche in case private si può indossare qualcosa che richiami l’aria di festa, per esempio il papillon e le paillettes".

E per quanto riguarda i regali? "La cosa migliore sarebbe personalizzarli, per esempio regalare calzini o borse con le iniziali di chi li deve ricevere. Inoltre, mentre un tempo regalare qualcosa di usato era considerato quasi offensivo, oggi vanno di moda i regali vintage".

Quando scartarli? "Secondo la tradizione bisogna aspettare il 25 o la mezzanotte della vigilia. Anche se normalmente il galateo prevede di aprire il regalo davanti a chi l’ha portato, per il Natale si fa un’eccezione. Una cosa importante...".

Dica. "E’ preferibile accompagnare sempre i regali con un biglietto di auguri, possibilmente scritto a mano. Ormai siamo abituati a copiare e incollare gli auguri su Whatsapp, ma in questo modo si perde la magia del Natale".

Televisione spenta o accesa a tavola? "Il consiglio è di spegnere tutto dedicandoci ai nostri cari: è anche un modo per far riscoprire le tradizioni del passato alle nuove generazioni. Anche il cellulare dovrebbe sempre essere bandito a tavola, specialmente durante le feste".

Vale anche per la musica? "No, lasciare in sottofondo musica natalizia aiuta a rendere più magica l’atmosfera".

Non possono mancare, poi, pandoro e panettone. "Certo, e devono essere sempre tagliati davanti agli ospiti, lasciando sulla tavola soltanto il bicchiere dell’acqua e quello del brindisi e un piattino da dessert".