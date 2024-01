"Nasce Giulio Maria Virgone, Auguri e Congratulazioni alla Famiglia!"

Venerdì scorso, 29 dicembre, è nato Giulio Maria Virgone, figlio di Guglielmo e di Francesca Casalini, un batuffolo di 3 chili e 400 grammi per 52 centimetri, venuto a far compagnia al cuginetto Mattia. Una grande gioia per tutta la famiglia, gli amici e i colleghi.

"Tanti cari auguri di una vita serena e piena di successi a Giulio, e complimenti al papà, avvocato del foro di Pisa, e alla mamma, chimica farmaceutica. Auguri e congratulazioni anche ai nonni, Francesco Virgone, Ivonia Genovesi e Donatella Bonfanti Casalini".