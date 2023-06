Musica, tutto pronto per la rassegna estiva: al Giardino Scotto un mese e mezzo di eventi

Pisa, 20 giugno 2023 – Parte mercoledì 21 giugno la rassegna estiva di musica al Giardino Scotto che proseguirà fino al 30 luglio con concerti di musica classica, jazz, rock, folk, indie e world. Un calendario frutto del bando di co-progettazione pubblicato dall’Ufficio Cultura del Comune di Pisa e rivolto alle associazioni culturali per l’organizzazione di eventi ed attività musicali da inserire nel calendario della rassegna estiva al Giardino Scotto.

Il partenariato composto da Associazione Pisa Folk, Pisa Jazz, Borderline Club, associazione The Thing e Circolo Replay, a cui si è aggiunta anche la Filarmonica Pisana, è risultato vincitore dell’avviso di co-progettazione, proponendo un cartellone ricco di eventi e concerti che spaziano in ogni genere musicale, in grado di coinvolgere un ampio numero di fruitori, arricchire l’offerta di eventi culturali a disposizione di cittadini e turisti in città e disporre di una programmazione comune delle attività, che permetta la promozione e la sinergia tra il tessuto culturale e associazionistico cittadino. Si parte il 21 giugno con la Festa della Musica e il 23 con la Bandabardò insieme a Giobbe Covatta.

“Pisa sta diventando sempre più importante come città della musica – ha dichiarato l’assessore alla cultura Filippo Bedini -, in grado di presentare un’offerta di concerti ed eventi di rilievo che spaziano davvero in ogni genere musicale. Nella composizione di questo calendario, che è frutto di una programmazione condivisa tra le associazioni che compongono il partenariato vincitore del bando di co-progettazione, trovo che sia estremamente importante che le associazioni si siano messe insieme ed abbiano collaborato positivamente”.

“Con un piccolo investimento in più da parte dell’amministrazione, che ha messo a disposizione 115mila euro per l’organizzazione degli eventi, è stato possibile accogliere tutti i progetti che hanno partecipato al bando e arrivare ad una programmazione che non escludesse nessuno e anzi valorizzasse e amplificasse la portata della rassegna. Questa è la strada giusta su cui dobbiamo lavorare in futuro: cercheremo in questi anni del nuovo mandato di fare sintesi e lavorare sulla programmazione degli eventi, in modo da trovare maggiori risorse e strutturare ancora meglio la rassegna estiva di musica al Giardino Scotto. Ringrazio lo lo sponsor Toscana Energia per il contributo concesso in sostegno alla rassegna e ringrazio tutte le associazioni per lo spirito di forte collaborazione e l’elevata qualità dell’offerta musicale, che può funzionare da traino per ampliare il pubblico di persone che vengono a Pisa per conoscere la nostra città”.

Di seguito il programma della rassegna estiva di musica al Giardino Scotto dal 21 giugno al 30 luglio. I biglietti per i concerti si possono acquistare nelle varie piattaforme per l’acquisto online indicate dalle singole associazioni o direttamente all'entrata del Giardino Scotto (Lungarno Fibonacci, Pisa). 21 giugno. Filarmonica Pisana “Vivi la vita”. Concerto per la Festa nazionale della Musica 23 giugno. Ex Wide Bandabardò 28 giugno. Filarmonica Pisana “Per un pugno di note”. Concerto dedicato a Ennio Morricone 30 giugno. Pisa Folk “Pisa Folk Festival” 21° edizione. Yaraka. Ensemble di musica popolare salentina 1° luglio. The Thing “Made by The Thing” – Dente, Federico Dragogna 2 luglio. The Thing “Made by The Thing” – Giovanni Truppi 3 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Chassol 4 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Nico Gori & His Orchestra 5 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Fred Wesley & The JBs 6 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Soul Full Ensamble Feat Karima 7 luglio. Pisa Folk “Pisa Folk Festival” 21° edizione. She/Her/Elle: Orchestra di Piazza Vittorio. Ginevra di Marco. Almar’à Orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo 8 luglio. Pisa Folk “Pisa Folk Festival” 21° edizione. Pepe Barra “Cipria e caffè” 9 luglio. Pisa Folk “Pisa Jazz Festival 2023”. Bill Frisell + Opening 10 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Teon Cross + Nduduzo Mahakathini 11 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Marc Guiliana 12 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Brad Mehldau Trio 13 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Maria Pia De Vito + Opening 15 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Special Music Project 16 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Siena Jazz Orchestra 18 luglio. RePlay-Caracol “Goes to Scotto”. Pere Ubu 20 luglio. RePlay-Caracol “Goes to Scotto”. Micah P. Hinsonn 22 luglio. Ex Wide “Pisa Jazz Festival 2023”. Frida Bollani Magoni & Friends 24 luglio. RePlay-Caracol “Goes to Scotto”. Lunkum 27 luglio Borderline “Rock Fest”. Summer colors (in collaborazione con l’associazione Pentagramma, danza e musica) 29 luglio. Borderline “Rock Fest”. Elvenking and more (Folk Metal ELVENKING insieme a SECRET SPHERE, i pisani TOSSIC e RUNOVER). 30 luglio. Borderline “Rock Fest”. Monsters of Rock Tribute (3 grandissime Tribute band: 80’ Sunset Strip, Victim of the System, Linkin Party che interpreteranno i grandi successi di 3 band storiche: Guns n’ Roses, System of a Down e Linkin Park)

Oltre al calendario della rassegna estiva di musica, al Giardino Scotto si terranno anche alcuni eventi che sono stati recuperati a causa del maltempo: il 26 giugno “Notti di Talento” de La Nazione, il 29 giugno e il 17 luglio due appuntamenti del Pisa Scotto Festival, il primo con la presentazione del libro di Aldo Orsini e il secondo “Pisa e il suo territorio” con la partecipazione dei sindaci dell’area pisana.