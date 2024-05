Musica Speciale Eurovision

Il 2024 è l’anno di Radio Incontro. Attiva dal 1977 si è sempre distinta per la sua professionalità e qualità artistica arrivando al suo apice in quanto ufficialmente inserita nella giuria delle radio del Festival di Sanremo del 2024. Ma la macchina organizzativa di Radio Incontro non si è fermata. Infatti a Malmö, per la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, sarà presente per tutta la settimana l’inviato di Radio Incontro Alessandro Banti che vanta già 15 presenze dal vivo alla kermesse europea, il programma musicale più visto al mondo con una media di 200 milioni di telespettatori.

"Per sfruttare al massimo il proprio inviato – spiegano i vertici di Radio Incontro –, anche la programmazione della radio subirà dei cambiamenti per la settimana che va dal 6 all’11 maggio, giorno della finale". Anzi. "Già da alcuni giorni – spiegano dalla Radio – si è iniziato a parlare di Eurovision. Infatti nel programma condotto dallo storico speaker Marco Leonetti, ’Incontro weekend’, sono stati presentati in anteprima i brani di quest’anno e si è fatto un tuffo nel passato ascoltando i brani più celebri delle edizioni passate". La voglia di Eurovision ha contagiato tutti gli speaker dei programmi iconici. Mercoledì 8 Maggio durante ’Non solo spritz’ (in onda dalle 19), Gabriella Azzarà e Luca The Voice Agrioli ospiteranno gli "Angelina’s Angels" per lasciare spazio alle ultime news provenienti da terra scandinava. Anche il ’Friday Night’ di Riccardo Maffei e Daniela Ricci, che va in onda tutti i venerdì dalle ore 22, dedicherà la puntata del 10 maggio all’Eurovision Song Contest, facendo ascoltare a tutti gli affezionati i brani più iconici. Così come il programma ’Happy Music’, condotto da Claudio Pierini e Claudia Noccioli, offrirà una finestra dalle 18 alle 21 pochi istanti prima della serata finale. Ma come detto Alessandro Banti sarà presente a Malmö e nella settimana dell’Eurovision, alle 13.10 e alle 17.40 aggiornerà gli ascoltatori su ciò che accade in Svezia con il suo Eurovision Magazine. Ma il clou si avrà con il programma ’Tutti Pazzi Per L’Eurovision’. Format creato e condotto da Luca Demar che andrà in onda dal 6 al 10 maggio dalle 19.30 alle 20.30. Un programma dove non solo la farà da padrona la musica dell’Eurovision 2024 ma vedrà anche la presenza di Banti e del il sociologo Alessandro Cerri che ci porterà attraverso i suoi racconti nelle nazioni partecipanti alla kermesse e poi ci sarà il musicologo Alessandro Carugini che spiegherà i brani che ascolteremo".