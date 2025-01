Musica Notte rock al Caracol

I Fiumi, la superband nata da membri di Timoria ed Afterhours, sul palco del Caracol il 17 gennaio, e con loro la band pisana "I segreti di Hansel" e l’intramontabile ed indomito Dome la Muerte. Serata dunque di sonorità rock in cui con-fluiscono quattro temperamenti musicali tra i più inquieti e produttivi della scena italiana contemporanea: un progetto, che possiamo definire, di fatto, una vera e propria "super band".

I fiumi infatti è il gruppo formato da Xabier Iriondo (storico chitarrista degli Afterhours e Buñuel nonché manipolatore sonoro di progetti come Tasaday, A Short Apnea ed Uncode Duello), Andrea Viti (bassista, polistrumentista e fondatore dei Karma, collaboratore anche di Afterhours, Mark Lanegan, Franco Battiato e molti altri), Diego Galeri (batterista dei Timoria, Miura, Adam Carpet e Gentle Eyes In The Gloom) ai quali si aggiungono i testi e la splendida voce di Sarah Stride (collaboratrice, sia in studio che live di Ivano Fossati, Howie B, La Crus, Aldo Nove).

Il primo ed omonimo disco "I Fiumi" esce nel febbraio 2023 per Dischi Soviet Studio. Dieci brani in cui la densa e necessaria narrazione melodico/poetica di Sarah trova forza nel poderoso sostegno del riffing post new wave-post rock della sezione ritmica, a cui contro cantano i celebri timbri di Iriondo, tra post-punk e noise-core. Il 15 ottobre 2024 esce il nuovo singolo "Perdoniamo Caino". Il brano è disponibile solo ai concerti della band in formato vinile 7" in tiratura limitata e numerata di 100 copie, accompagnato anche da una seconda canzone.

Apriranno la serata "I segreti di Hansel", band alternative rock Pisana, formata nel 2017 e composta da Massimiliano Magni (voce/chitarra), Giulio Galleschi (basso) e Lorenzo Gaggini (batteria). Dopo "Atacama" primo album in studio, nel 2023 la band pubblica "Tienimi Ora" album che ha avuto un ottimo riscontro da parte della stampa specializzata e li ha portati a suonare in molti club e festival. La band sta attualmente lavorando al terzo album in studio che verrà pubblicato nei primi mesi del 2025.

Post concerto, l’immancabile dj Set di Dome La Muerte, icona della scena punk rock italiana ed europea, chitarrista della storica band Not Moving, dei Ccm, dei The Diggers, degli Hush, ed attualmente impegnato con il proprio progetto Dome La Muerte Exp con il quale ha da poco pubblicato l’album "El Santo".

Carlo Venturini