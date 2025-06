Musica e cultura sotto le stelle: torna Marconi Music Nights alla Villa Medicea di Coltano

Pisa, 26 giugno 2025 - Una rassegna che unisce musica, convivialità e valorizzazione del territorio, nel segno della qualità e della partecipazione. Torna anche quest’estate il “Marconi Music Nights”, in programma nei venerdì di luglio e agosto nella suggestiva cornice della Villa Medicea di Coltano. Cinque serate di musica dal vivo, con apericena a buffet, ospiti d’eccezione e un’atmosfera unica immersa nel verde della campagna pisana. Organizzata dalle associazioni “Marconi Labs Coltano”, “Il Pentagramma” e “Radio Coltano Marconi”, con il supporto della Proloco e la direzione artistica di Silvia Trivoletti, la manifestazione si svolgerà nei giorni 4, 11, 25 luglio e 1, 8 agosto, con inizio alle 20.15. Il format è semplice e vincente: apericena all’aperto e a seguire concerti, con artisti locali e nazionali di grande spessore. In caso di maltempo, l’evento si terrà nel salone interno della villa. Il primo appuntamento è venerdì 4 luglio: alle 18 il concerto “Chitarre intorno al mondo” con i giovani talenti della scuola “Il Pentagramma”, e alle 21.15 “Tris d’Assi”, con il pianista Doady Giugliano e le raffinate voci di Manu Ley e Jonathan Lisci. A seguire, l’11 luglio, spazio al barocco con Veronica Barsotti (ore 18) e poi al jazz contemporaneo con l’ensemble “Heartsongs” guidato da Piero Frassi, che riunisce alcune delle più apprezzate voci femminili della scena toscana e il carismatico Emanuele Marsico. Il 25 luglio sarà la volta dello spettacolo “Attenti a noi due – Tribute Io Canto Senior” con Massimo Gentili, Michela Ricoveri e Andrea Garibaldi, mentre il 1 agosto andrà in scena “AfriGarf”, progetto che fonde jazz, musica tradizionale della Garfagnana e suggestioni afro-orientali. Gran finale l’8 agosto con Marina Mulopulos e il suo quartetto: una voce italo-greca che emoziona con il suo repertorio tra world music, rock e atmosfere mediterranee. I biglietti (con prenotazione obbligatoria via mail) sono disponibili nelle formule “solo musica” (15 euro) e “apericena + musica” (20 euro), con ridotti e abbonamenti per più serate. Un’occasione per ascoltare buona musica, sostenere giovani talenti e vivere un luogo ricco di storia come la Villa Medicea di Coltano, gioiello architettonico del XVI secolo e sede della celebre stazione radiotelegrafica di Guglielmo Marconi.