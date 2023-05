Music & drink Night per accendere il centro città

Altra data da segnare sul calendario è il 9 giugno quando il centro storico di Pisa torna a vivere una serata di puro divertimento con il ritorno della “Music&Drink Night”, l’evento, giunto alla sua 11° edizione, che accende l’estate pisana targato Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa e la collaborazione di CollEventi, grazie al contributo di Silb, Sib e Fipe e degli sponsor Lavanderia industriale Atefi, Bagno Maddalena, Bertolini Assicurazioni, Igc Ferrante Costruzioni, Toni Luigi, L’Incanto di Boccadarno, Lattanzi Group, InterGomma Service e Recapiti Ferrari. Eventi che animeranno le principali piazze e strade del centro di Pisa, con una speciale anteprima con giochi per bambini e adulti. Si parte da piazza Vittorio Emanuele II (dove alle 19 si terrà il taglio del nastro) con esibizioni di fitness con istruttori qualificati delle palestre Egò Fitness Club e Phisio Fit Club, Logge di Banchi e Piazza XX Settembre ospiteranno le performance di danza e arte varia a cura della Scuola di danza Elsa Ghezzi, Bodylab e Jazz Road. E ancora giocolieri in Corso Italia esibizioni della scuola di circo in Largo Ciro Menotti e in Piazza Garibaldi musica live e finale affidata al Dj set di Radio Mitology a partire dalle 21.30.