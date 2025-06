"Mura di Pisa by night": da stasera

Quando l’estate inizia a scaldarsi, è possibile godere del fresco della sera con le passeggiate sotto le stelle ‘Mura di Pisa by night‘. Visite guidate in notturna dopo il tramonto alla scoperte delle bellezze di Pisa, i partecipanti riceveranno in dotazione speciali luci ‘a collana’ e saranno accompagnati da una guida in un percorso mozzafiato ricco di storia: dalla Torre Piezometrica, punto più alto del complesso razionalista ‘Polo Marzotto’ oggi conosciuto come ‘Polo Fibonacci’ fino alla magia di piazza dei Miracoli di notte, passando per la chiesa di San Zeno e le terme romane ‘Bagni di Nerone’.

Partenze alle 21 e alle 21.30, a partire da oggi fino al 22 agosto. Biglietto intero a 8 euro, 3 euro per i bambini fino a 8 anni, gratuito per accompagnatori persone con disabilità. Venerdì 11 luglio e venerdì 8 agosto alle 21 una notturna speciale: ‘Sonora, Mura by night in musica‘. La camminata è arricchita da un viaggio musicale a 360 gradi: visita guidata notturna in quota, dalla Torre Piezometrica a piazza dei Miracoli, i partecipanti saranno dotati di cuffie ed insieme alla storia dei luoghi ascolteranno alcuni tra i brani più famosi dedicati alla notte ed alla Luna.

Per info consultare il sito www.muradipisa.it, chiamare lo 050/0987480 o recarsi alle biglietterie del monumento.