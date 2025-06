Oltre 8mila anziani soli: "Sono a rischio truffe". Campagna di prevenzione

A Pisa abitano 24.645 e di questi vivono soli 3.433 tra i 65 e i 75 anni e 4.833 ultra 75enni. Le truffe sono sempre più sofisticate e colpiscono soprattutto chi è più fragile e solo. Per questo abbiamo attivato una serie di strumenti informativi e di ascolto, puntando su prevenzione, vicinanza e coesione sociale". Lo ha detto l’assessore ai rapporti con il cittadino, Gabriella Porcaro, illustrando la campagna "Occhio alle truffe" realizzata dal Comune in collaborazione con Prefettura, gruppo Paim e Autolinee Toscane per prevenire e contrastare le truffe agli anziani.

"Per tutelare gli anziani - ha aggiunto Porcaro - abbiamo attivato una serie di strumenti informativi e di ascolto, puntando su prevenzione, vicinanza e coesione sociale. Vogliamo dire chiaramente che nessuno è solo: denunciare non è motivo di vergogna, ma un atto di coraggio che può salvare altri. La nostra rete, fatta di volontari e operatori della polizia municipale, è sul territorio per offrire supporto, informazione e ascolto. Proteggere i più deboli è una responsabilità collettiva e ogni cittadino può fare la differenza".

"Non è possibile pensare che siano sufficienti - ha aggiunto il prefetto, Maria Luisa D’Alessandro - le forze dell’ordine a debellare il problema, per questo è proficua la capacità di fare rete di questo progetto che aiuta gli anziani a scoprire anche i tentativi più subdoli messi in atto per raggirarli".

La campagna prevede l’affissione di manifesti informativi che promuovono i numeri utili da contattare (112 e 050910811), anche sulle pensiline alle fermate degli autobus, la presenza sugli autobus di linea cittadini e sui social del Comune e tramite il servizio di messaggistica Whatsapp. Inoltre, sono in programma incontri diretti nei circoli e parrocchie cittadine, insieme ad agenti della polizia municipale e ai professionisti del Gruppo Paim, per informare e promuovere la sicurezza anche in ambito digitale con le fasce di popolazione più esposte ai rischi delle truffe.

In programma anche due gli spettacoli teatrali, il 5 luglio alle Officine Garibaldi (alle 17.30) e il 9 agosto a Calambrone sul palcoscenico di Eliopoli (alle 22). Tra le iniziative anche lo spot realizzato dalla compagnia teatrale "I Dicche" e la distribuzione un pieghevole con la descrizione delle regole da seguire in caso di eventuali truffe e i principali suggerimenti.