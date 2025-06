Centro San Marco. Festa di fine anno

Bilancio positivo al termine di un’annata importante per il Centro San Marco, l’associazione che da anni rappresenta un riferimento sociale ed educativo per il difficile quartiere di Porta Fiorentina. Oggi alle 16 nella sala prove della Stazione Leopolda, il centro organizza la festa per la fine delle attività annuali, con la consegna dei diplomi, momenti di riflessione ma anche di divertimento, per celebrare tutti coloro che a questo progetto lavorano con dedizione ma soprattutto le famiglie che trovano nella struttura un punto saldo per migliorare la qualità della loro vita.

Tanti i traguardi raggiunti e i percorsi ancora inesplorati ai quali i volontari stanno lavorando, un’equipe unita che condivide ogni esperienza di vita. Il supporto scolastico ed aiuto compiti, il doposcuola, i laboratori di lettura per grandi e piccini e l’attività psicofisica "esperienze in movimento" per i seniores, le più significative attività svoltesi nel corso dell’anno scolastico appena concluso, cui vanno ad aggiungersi i laboratori sulle emozioni, lo sportello di ascolto nelle scuole convenzionate ed i laboratori esperienziali nel verde con studenti delle superiori.

"In questa giornata festeggeremo chi ha conseguito la licenza media e si trova davanti a scegliere la scuola superiore - afferma Paola Viegi, direttrice del Centro San Marco - momento di riflessione e di soddisfazione finale per le esperienze svolte quest’anno. Penseremo anche alla pace, tramite letture, riflessioni e brevi performance teatrali offerte da bambini e bambine che frequentano il Centro e la Biblioteca Sociale di Casa Sant’ Anna. Verranno quindi consegnati gli attestati frequenza ai giovani volontari che hanno intrapreso questo cammino educativo con noi, che vorremmo essere ponte tra scuola e famiglia".

Alessandra Alderigi