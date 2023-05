Muore schiacciato dal trattore, tragedia nelle campagne di Forcoli

Pisa, 29 maggio 2023 – Un uomo di 78 anni è morto stamani dopo essere rimasto incastrato sotto un trattore. L'incidente è avvenuto nelle campagne di Forcoli, nel comune di Palaia, in Valdera.

E’ stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per liberare il corpo dell'anziano rimasto intrappolato sotto il mezzo agricolo. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.

L'allarme è scattato prima di mezzogiorno e quando il personale del 118 è giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 78enne che ha perso il controllo del trattore e si è ribaltato schiacciando il conducente. La ricostruzione del fatto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.