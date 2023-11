Municipalizzata della cantieristica

La Port Authority di Pisa, la nuova denominazione assunta dal febbraio 2022 della Navicelli srl, società municipalizzata del Comune di Pisa incaricata della gestione della darsena pisana e del Canale, ha tra i suoi compiti la programmazione, progettazione, esecuzione di opere di qualsiasi natura che possano avere relazione con il canale, comprese le operazioni di dragaggio dei fondali, la programmazione, progettazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area portuale e delle sue pertinenze, la gestione delle aree e delle strutture demaniali e il rilascio di concessioni per l’occupazione eo l’uso di aree ed altri beni nelle zone portuali e nelle zone demaniali (oltre alla riscossione dei canoni). Complessivamente nel distretto dei Navicelli operano più di 25 aziende nautiche e legate alle attività di cantieristica navale che costituiscono un distretto economico da centinaia di milioni di euro di fatturato e un indotto da più di mille addetti, tra dipendenti diretti e indiretti. All’interno dei cantieri navali, situati lungo il Canale dei Navicelli, vengono realizzate imbarcazioni da diporto in acciaio di oltre 40 metri e yacht in resina fra i 25 e i 40 metri., allestite e motorizzate. Oltre una certa dimensione e peso, le imbarcazioni vengono trainate lungo il canale dai rimorchiatori fino al mare, oppure vengono utilizzate delle chiatte, trainate anch’esse dai rimorchiatori, per ovviare al problema del limitato pescaggio di 3 metri. La Port Authority, dopo le recenti dimissioni in blocco dell’intero consiglio di amministrazione che ha fatto decadere anche il presidente, sta attualmente operando in regime di ordinaria amministrazione ma la nuova governance dovrebbe essere nominata dal sindaco Michele Conti entro la metà di dicembre.