Moto contro automobile Grave giovane centauro Chiuso il ponte di Caprona

Incidente ieri mattina, poco dopo le 8, all’altezza del Ponte di Caprona che è stato chiuso per un po’ più di un’ora per permettere prima i soccorsi e dopo i rilievi. Le cause si stanno ancora accertando. Ma, secondo una prima ricostruzione, una moto, in sella un militare 44enne, è finita contro una macchina. A un certo punto il centauro avrebbe sbandato, dopo aver perso il controllo del mezzo. Almeno così sostengono alcuni testimoni, ma la dinamica è ancora da stabilire.

Lo scontro in via Cammeo, a Zambra, il 44enne è stato soccorso dalla Misericordia e portato in codice rosso (il più grave) in pronto soccorso, ha più traumi ed è al momento in prognosi riservata.

"Attenzione, chiuso il Ponte di Caprona-Zambra per consentire i rilievi, da parte della polizia municipale di Cascina, relativi a un incidente avvenuto, purtroppo, questa mattina", l’avviso che è stato pubblicato ieri sul sito del Comune di Vicopisano.

"Per il momento il traffico viene deviato dai vigili, ma a breve la Provincia di Pisa transennerà la zona in prossimità della rotatoria di Caprona, prima del Ponte, per evitare il traffico delle auto.

Vi comunicheremo quando ci sarà la riapertura. Grazie dell’attenzione e della collaborazione". Una chiusura che ha scatenato anche qualche protesta, ma che è stata assolutamente necessaria per permettere i soccorsi e poi i rilievi, appunto.

Qualche coda e attesa per gli automobilisti. Lo scontro si è verificato nel comune di Cascina, ma il ponte unisce i due comuni, Cascina e Vicopisano. Il tam tam sui social e le richieste da parte dei cittadini che hanno visto le ambulanze e la struttura chiusa. "Che cosa è successo?", "Come sta l’uomo? Si sa nulla".

"Il ponte è stato chiuso su richiesta della polizia municipale di Cascina – spiega il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci – Siamo dispiaciuti per i disagi ma si è trattato di un’emergenza. Siamo vicini, parlo a nome di tutta l’amministrazione comunale, alla persona coinvolta nell’incidente e alla sua famiglia in questo momento".

