‘Mostriciattoli’, la storia del piccolo Olmo sbarca al Teatro Nuovo di Pisa

Pisa, 4 aprile 2024 – Si chiude la rassegna per i più piccoli del Teatro Nuovo di Pisa con ‘Mostriciattoli’ in programma domenica 7 aprile alle 17. In scena il mondo affettivo di un bambino, Olmo, popolato da paesaggi, mostriciattoli, animali guida. Ideato e raccontato dall’attrice, disegnatrice e artista multimediale, Vania Pucci (una produzione Giallo mare minimal teatro). Un altro tassello che si aggiunge alla lunga ricerca dell’artista sull’affettività dei bambini. In ‘Mostriciattoli’ il protagonista è Olmo, un bambino che vuol essere grande ma che viene considerato da tutti piccolo... “Non puoi restare alzato fino a tardi sei piccolo!”, “Dammi la mano per attraversare la strada sei piccolo!”. “Uffa”, pensa Olmo, “ma io invece sono capace di fare tante cose. So andare all’avventura da solo”. Da un po’ di tempo tutti gli dicono: “Fai attenzione, ormai sei grande”, “Non far rumore ormai sei grande”, “Non romperlo ormai sei grande”. Olmo si domanda come mai è diventato grande improvvisamente. È successo quando è arrivata Anna, la sorellina! Son tutti lì intorno a lei sorridenti e lei non riesce nemmeno a parlare o a camminare eppure son tutti felici quando lei fa “Ghe ghe gu gu”… Però Olmo è quasi sicuro che sotto le sembianze della sorellina si nasconda un mostro e lui troverà le prove! Oppure tutto è cominciato quando è andato in prima elementare?

Tante cose nuove da imparare, tante nuove regole da rispettare e la maestra o il maestro, forse anche loro sono mostri da smascherare. I mostri popolano tutta la casa, la scuola, la stanza di Olmo ma i grandi non li vedono fino a che un incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, porta Olmo a dimenticare le sue paure, anzi a combatterle e a diventare grande…

Biglietti: intero 8 euro; ridotto bambini da 3 a 12 anni, 6 euro; ridotto soci Coop e convenzionati Confesercenti Pisa, Arci, Casa della Donna, Arnera, Dlf, Uicpi, studenti e dipendenti Università di Pisa, 7 euro. Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/mostriciattoli Contatti: 392.3233535; [email protected].