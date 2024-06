Mostra permanente all’ex anagrafe. Promozione anche con l’aeroporto

Un mese di eventi, ma anche di mostre. Si svolgerà nei giorni precedenti la Luminara, a Palazzo Gambacorti, nei riqualificati locali dell’ex anagrafe comunale, l’inaugurazione, con un allestimento per il momento sperimentale e dedicato principalmente al Gioco del Ponte, della Mostra permanente delle tradizioni storiche cittadine. L’allestimento della mostra permanente sarà poi rimodulato dopo l’estate con una sezione speciale multimediale dedicata alla Luminara, e il completamento delle due sezioni dedicate al Palio di San Ranieri e alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. A supportare il Comune di Pisa nella promozione delle molteplici attività del Giugno Pisano ci sono quest’anno anche l’aeroporto Galileo Galilei e il Centro Commerciale di Pisanova. Il primo, già nelle settimane scorse, ha allestito nel terminal uno spazio dedicato presso il quale è disponibile il materiale originale delle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa relativo al Gioco del Ponte e al Palio di San Ranieri. Per quanto riguarda il Centro Commerciale di Pisanova sono state invece appese le bandiere ufficiali delle Magistrature del Gioco del Ponte ed è stata allestita una mostra fotografica sul Giugno Pisano al primo piano. Sempre in occasione del giugno Pisano è stata infine inaugurata giovedì 30 maggio, al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi la mostra "Renzo Galardini. Giugno a Pisa", a cura di Alessandro Tosi. Il percorso espositivo presenta una serie di opere legate alla città di Pisa, alla sua storia e alle sue manifestazioni più suggestive. Nell’occasione, sono esposti i due manifesti originali realizzati dal maestro per la ricorrenza del Capodanno Pisano e del Gioco del Ponte. Nato a Pisa nel 1946, Renzo Galardini si diploma con Guglielmo Malato e Vitaliano De Angelis all’Istituto d’Arte di Lucca, presso il quale subentra successivamente come docente. Pittore, incisore e ceramista di profonda sensibilità, Galardini ha tenuto personali in Italia e all’estero pubblicando numerose edizioni grafiche. Ha partecipato a importanti mostre d’incisione quali: 1981, Presenza di grafica in Toscana, Castiglioncello; 1986, Biennale "Tono Zancanaro", Vico d’Elsa; 1987, Mostra d’arte grafica internazionale di Tampa, Florida; 1992, VI Mostra Biennale Internazionale della Grafica, Trento; 1993, Repertorio per incisioni italiane, disegni e stampe, Bagnocavallo; 1998, Incisione a Pisa nel XX secolo, Pisa; 2008, Leonardo Sciascia Amateur d’Estampes, Milano; 2012, e la Biennale d’incisione "Carmelo Floris", Nuoro; 2021, Mitografie e altre favole.

Mic.Buf.