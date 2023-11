Mondo della cultura in lutto, è morto Marco Bigliazzi. Ha lavorato con Zerocalcare

Pisa, 1 novembre 2023 – Autore eclettico, produttore e regista di cartoni animati che hanno contribuito a divertire e intrattenere il pubblico dei più piccoli. Il mondo della cultura e dello spettacolo piange Marco Bigliazzi, nato a Pontedera ma pisano d’adozione, scomparso improvvisamente all’età di 63 anni.

E proprio a Pisa aveva fondato nel 2004 Toposodo, studio di animazione e società di produzione indipendente di animazione. Ha diretto l’animazione di 15 episodi della serie francese Potlach di Stéphane Bernasconi per Rai e France 3, quindi ha creato, scritto e diretto la serie La Banda Volante (2008) e le due stagioni della serie Taratabong (2009-2010), in coproduzione con Rai, Ellipsanime (F) e Araneo (B), che ha vinto il premio per la miglior serie preschool al festival Cartoons On The Bay 2010.

Nello stesso anno, il progetto di lungometraggio d’animazione 2033 ha ottenuto il sostegno del MiBAC per lo sviluppo di sceneggiature originali. Nel 2013 ha firmato la regia dell’episodio Il Blues del Manichino per Rai. Nel 2020 ha diretto il pilota della serie I Ronfi, attualmente in produzione, e l’anno dopo ha partecipato alla produzione di Strappare Lungo I Bordi di Zerocalcare.

E’ stato anche scrittore: nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, "In Bianco", nel 2017 il secondo "In Nero" e nel 2022 il terzo "In Rosso.