Volterra, 8 luglio 2019 - Cordoglio negli ambienti della sanità toscana per la morte, domenica 7 luglio, di Marta Di Febo, 41 anni, infermiera che aveva a lungo lavorato all'ospedale di Volterra. Molto apprezzata per le doti umane e professionali, Marta Di Febo da qualche tempo era tornata nella Capitale per ricongiungersi alla famiglia. La donna è rimasta coinvolta, con la sua moto, in un incidente sulla Tangenziale Est. Di Febo, come spiega in un comunicato l'azienda Usl Toscana Nord Ovest, "aveva prestato la sua opera nei reparti di Chirurgia, Medicina e Blocco Operatorio dell'ospedale di Volterra prima di trasferirsi a Roma da pochi giorni era stata raggiunta anche dal marito, Alessandro Borrello, medico, anche lui in forza per diversi anni alla Chirurgia di Volterra prima del trasferimento all'ospedale di Civitavecchia".

© Riproduzione riservata