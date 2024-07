Morì a 19 anni, consegnato il diploma

E’ stato consegnato, a distanza di quattro anni, il diploma di maturità alla memoria di Lorenzo Taverni, studente del liceo Ulisse Dini morto il 5 giugno 2020 a causa di una rara malattia, pochi giorni prima di sostenere l’esame di Stato. "Per essersi distinto per correttezza, responsabilità, partecipazione attiva e ottimi risultati durante l’intero percorso scolastico", è la motivazione incisa nel diploma di maturità di Lorenzo, ricordato dalla docente Vanessa Ghionzoli come "un ragazzo dolce e paziente e anche competitivo, ma di quella sana forma di competizione che non lo ha mai spinto a rischiare, né nell’agonismo sportivo, né più in generale nella vita, anzi lo ha aiutato a ponderare i suoi passi con senso di responsabilità".

Lorenzo Taverni frequentava l’ultimo anno del liceo scientifico Dini ed era "un adolescente vivace che viveva il presente con intensità e guardava al futuro con curiosità e attesa".

Il giovane era pronto ad affrontare gli esami di maturità quando la rara patologia di carattere immunitario di cui soffriva fin dalla nascita si evolse in una leucemia, rendendo necessario un trapianto di midollo osseo. "Nonostante alcuni segnali di ripresa - racconta la docente - insorse una grave e fulminea complicazione infettiva durante il trapianto che rapidamente lo portò alla morte il 5 giugno 2020, gettando nello sconforto familiari, amici e docenti. Quella di Lorenzo è una scomparsa che nessuno si aspettava - continua - . Siamo di nuovo in tempi d’esame di Stato: ed è proprio in questo contesto di spazio e di tempo che conoscere la storia di Lorenzo può essere per i maturandi di oggi fonte di rinnovato entusiasmo e di una presa di consapevolezza, non da poco: l’esame di Stato costituisce anche uno straordinario privilegio, un’esperienza non scontata che non a tutti è dato vivere. Il suo diploma Lorenzo lo ha ottenuto: è stato consegnato alla sua memoria, a distanza di anni, nella sala della dirigenza del Liceo Scientifico Ulisse Dini, in una modalità intima e discreta, e per questo toccante, alla presenza della famiglia, del padre, della madre e della sorella, degli zii e dei cugini, della preside Alessandra Marrata, della vice preside Chiara De Chiara, di alcuni docenti di Lorenzo e di Carla Lorenzetti, che dalla segreteria didattica ha seguito con costanza la procedura inedita, ma ufficiale, del diploma post mortem. A riceverlo, in una coinvolgente celebrazione di consegna, è stata la sorella Luisa, che ha anche sottoscritto col suo nome la presa d’atto nel librone del Liceo. Sono stati momenti di grande commozione, nei quali ognuno di noi ha ricordato un pezzo della propria storia condivisa con Lorenzo".

Stefania Tavella